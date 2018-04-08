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فكر دينى

داعية إسلامي: «لو عندك مشكلة صلي ركعتين وهتتحل» ..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:05 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعة الإسلامي، إن هناك 89 ندءًا في القرآن الكريم تبدأ آياتها "يا أيها الذين آمنوا"، منها قوله "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة"، مشيرًا إلى أن النبي إذا حزبه أمر كان يصلى.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، علموا أولادكم لما يكون عنده مشكلة يقوم ويصلي، ويستعين بالله وجناحي المؤمن الصبر والصلاة، والصلاة نور في الدنيا والآخرة.

وتابع: "أول ما يحاسب عليها العبد الصلاة فهي تهذب الأخلاق وتقوم النفس، وأقم الصلاة فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر".

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