مصطفى بكري: بريطانيا دعمت نشأة جماعة الإخوان بـ500 جنيه ..فيديو

قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن بريطانيا ليست الحاضنة فقط لجماعة الإخوان الإرهابية، بل هي المؤسس لها منذ نشأتها عام 1928، مؤكدًا أنها دفعت 500 جنيه؛ لتأسيس تلك الجماعة، وبدأت في رعايتها على مدى العصور.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامجها «دفتر أحوال» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن بريطانيا ترفض حتى الآن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، بل تأوي عناصر الجماعة الهاربة والمطلوبة في جرائم قتل وتحريض على رجال الدولة، موضحًا أن الحكومة البريطانية متورطة حتى النخاع في دعم وتمويل الجماعة الإرهابية.





وأشار النائب البرلماني، إلى أن هناك قانونًا للجرائم الإلكترونية سيتم الانتهاء منه خلال أيام على أن يخرج إلى النور بعد مناقشته في مجلس النواب.