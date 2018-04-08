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رياضة

مصر تدعم المغرب في استضافة نهائيات مونديال 2026

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:13 م
نهائيات مونديال 2026
نهائيات مونديال 2026
يسري غازي
أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة دعم المغرب فى استضافة نهائيات بطولة كأس العالم عام 2026 على أراضيها.

ومن المقرر ان تشهد المنافسة على نيل شرف استضافة نهائيات مونديال 2026 قوة وندية بين المغرب المتقدمة بملف وحيد في حين يتواجد ملف مشترك لأمريكا وكندا والمكسيك ينافس الدولة الشقيقة.

يأتى دعم مصر للملف المغربي فى إطار الوحدة العربية واعتبار القاهرة داعما بشكل رئيسي للإخوة المغاربة فى المنافسة القوية على استضافة المونديال على أراضى القارة السمراء.

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