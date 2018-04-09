النقد العربي: تحسن الاقتصاد العالمي لـ3.7% بنهاية العام الماضي

قال صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا واسعا مع نهاية العام الماضي، لينعكس ذلك على تحسن معدلات التجارة والاستثمار وحزم السياسات التيسيرية التي عززت مستويات الثقة باقتصاديات ثلثي دول العالم، لتنحسر على خلفياتها معدلات الأسعار بالسلع الاستراتيجية وتسجل نسب النمو إلى ما بين 3 و3.7% وفقا لتوقعات عددا من المنظمات الدولية.



وذكر التقرير السنوي الصادر عن الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي" الذي اطلع "صدي البلد" على نسخة منه، أن معظم مكاسب النمو نتيجة لارتفاع اقتصاديات الدول المتقدمة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وخروج دول العالم من ركود عام 2016، ليرتفع معها سقف التوقعات بزيادة النمو خلال العامين المقبلين بعد تراجع الآثار الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنشطة التجارة والاستثمار ببلدان العالم المتقدم.



وأضاف التقرير أنه رغم تحسن مستويات الاقتصاد العالمي في الأجل القصير إلا ان معدلات النمو طويلة الأجل مازالت تمر بمخاطر بعد تباطؤ نسب النمو الرأسمالي والانتاج ووجود بعض الاختلالات المالية وهشاشتها وهو أمر تواجهه الدول المصدرة للسلع الأساسية.



وأوضح التقرير أنه مع تلاشي آثار الازمة المالية العالمية وتراجع الأسعار على مستويات الطلب الكلي، أصبح أمام صناع القرار تحديا في تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على اختناقات الأسواق المقيدة للتنمية المستدامة والعمل على دعم سياسات رأس المال البشري والمادي لدول العالم النامي.

