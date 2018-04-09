ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

النقد العربي: تحسن الاقتصاد العالمي لـ3.7% بنهاية العام الماضي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا واسعا مع نهاية العام الماضي، لينعكس ذلك على تحسن معدلات التجارة والاستثمار وحزم السياسات التيسيرية التي عززت مستويات الثقة باقتصاديات ثلثي دول العالم، لتنحسر على خلفياتها معدلات الأسعار بالسلع الاستراتيجية وتسجل نسب النمو إلى ما بين 3 و3.7% وفقا لتوقعات عددا من المنظمات الدولية.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي" الذي اطلع "صدي البلد" على نسخة منه، أن معظم مكاسب النمو نتيجة لارتفاع اقتصاديات الدول المتقدمة ومنطقة جنوب وشرق آسيا وخروج دول العالم من ركود عام 2016، ليرتفع معها سقف التوقعات بزيادة النمو خلال العامين المقبلين بعد تراجع الآثار الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنشطة التجارة والاستثمار ببلدان العالم المتقدم.

وأضاف التقرير أنه رغم تحسن مستويات الاقتصاد العالمي في الأجل القصير إلا ان معدلات النمو طويلة الأجل مازالت تمر بمخاطر بعد تباطؤ نسب النمو الرأسمالي والانتاج ووجود بعض الاختلالات المالية وهشاشتها وهو أمر تواجهه الدول المصدرة للسلع الأساسية.

وأوضح التقرير أنه مع تلاشي آثار الازمة المالية العالمية وتراجع الأسعار على مستويات الطلب الكلي، أصبح أمام صناع القرار تحديا في تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على اختناقات الأسواق المقيدة للتنمية المستدامة والعمل على دعم سياسات رأس المال البشري والمادي لدول العالم النامي.

ترشيحاتنا

أول نتائج هزيمة القلعة البيضاء.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

مرتضى منصور: ليس لدي صلاحيات لمحاسبة إيهاب جلال واللاعبين

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

أحمد كريمة: شم النسيم عيد مصري قديم ذكر في القرآن.. فيديو

المقاصة يهزم الزمالك بهدف قاتل ويعمق جراحه.. فيديو وصور

رئيس قسم السموم الإكلينيكية تحذر من تناول الأطفال لـ«عسل النحل» ..فيديو

شاهد.. جماهير الزمالك تسب لاعبي الفريق عقب الهزيمة من المقاصة

«دي جيه المحجبات» ظاهرة تجتاح تركيا.. والتذكرة تبدأ من 30 ليرة .. صور وفيديو

شاهد.. عمرو أديب يسخر من إيهاب جلال بعد تراجعه عن الاستقالة

أول تعليق من إيهاب جلال بعد الاستقالة من تدريب الزمالك

مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو
عمرو أديب لوزير قطاع الأعمال: بلاش نتعامل مع شركات الدواء مثل عمر أفندي .. فيديو
فاروق جعفر : الزمالك مش سوق .. والأهلى ميقدرش يعمل كده .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟