«القابضة للمطارات» تختار مجلس إدارة صندوق التأمين

‎أجرت الشركة المصرية للمطارات، اليوم، انتخابات اختيار أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وبعض شركاتها التابعة.



وأسفرت عن انتخاب المجلس الجديد ليمثل العاملين في دورة الصندوق الاولي بدلًا من المجلس المؤقت الذي تم تعيينه تأسيسًا للصندوق.



وقام أعضاء المجلس القديم بتكريم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وإهدائه درع اللجنة النقابية تقديرًا له على موافقته علي إنشاء الصندوق الذي يصب في مصلحة كافة العاملين.



‎حضر التكريم كل من محمود مصطفي رئيس اللجنة النقابية للشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، عصام الدين صديق رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية للمطارات والمهندسة كوثر علي محمد سكرتيرة المرأة للنقابة العامة للنقل الجوي والامين العام للجنة النقابية للمطارات.