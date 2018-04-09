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حوادث

مدير شرطة المسطحات: فحص المراكب فنيا والتأكد من أعداد الركاب بها خلال شم النسيم.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
محمد صبري - أحمد زهران
استعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتأمين مرتادي النهر، من خلال تنظيم حملات تفتيشية وخطة أمنية تعتمد على إلزام المراكب النيلية بالضوابط المحددة حماية للأرواح.

وقال اللواء نبيل عبادة، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إنه يتم فحص جميع مراكب النزهة للتأكد من سلامة المركب من الناحية الفنية، والالتزام بالعدد القانوني على ظهر المركب، من أجل السلامة في الرحلات النيلية، ويتم ضبط المخالفين وتحرير محضر قانوني وعرضه على النيابة العامة.

وأضاف العميد حسن مصطفى مدير إدارة شرطة مسطحات القاهرة، أنه تقوم الإدارة بتنظيم حملات يومية على مراسي القاهرة والجيزة وبنها والقناطر، لاستهداف جميع اللانشات الواقفة على المراسي التي ستعمل يوم شم النسيم للتأكد من صلاحيتها والتراخيص وتواجد أدوات الإنقاذ والإطفاء.

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