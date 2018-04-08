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فن

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:28 م
هانى شاكر
هانى شاكر
أحمد إبراهيم
يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر الليلة وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا بمناسبة أعياد الربيع.

يشدو هانى شاكر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره بدار الأوبرا منها "وعد منى".

كما حددت دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، يوم 15 أبريل المقبل، موعدا نهائيا لإقامة حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، وهو الحفل الذي كان من المقرر إقامته في نهاية مارس الجاري، وتم تأجيله لظروف خاصة بالفنان.

وذكرت أوبرا الإسكندرية في بيان لها، أن أمير الغناء العربي هاني شاكر يشدو خلال الحفل الفني بباقة من أجمل أغانيه العاطفية والمتنوعة التي تلقى رواجا بين عشاق فنه الجميل، وحددت أسعار تذاكر حضور الحفل، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 500 جنيه.
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

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