شريف بركات: التعامل مع وسائل الإعلام يتطلب الجرأة والإلمام بالموضوعات

أكد الإعلامي شريف بركات، أن التعامل مع وسائل الإعلام يتطلب الجرأة والإلمام بالموضوع المراد التحدث به وتحديد الهدف والثقافة العامة.





وقال "بركات"، في محاضرته للطلاب الوافدين التي ينظمها مركز تدريب "صوت الأزهر" بالتعاون مع برلمان الوافدين وكلية اللغة العربية، إن الإعلامي الناجح قادر على إقناع الضيف في أسئلته ويمتلك من الثقة مايمكنه من محاورة الرؤساء والزعماء.





وأشار إلى أن البرامج التليفزيونية منها الحواري والإخباري والمتخصص ولكل نوع منهم مهارة تكتسب بالعلم والخبرة.





وشرح بركات طرق إعداد الأسئلة في محاورة رؤساء الدول والمشاهير، مسترشدًا بتجربته في إجراء حواراته مع رئيس اليونان ورئيس السودان على قناة الحياة، ولقاءاته مع الدكتور إبراهيم الفقي في قناة المحور.