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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع العبادي بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:29 م
رئيس الوزراء العراقي،
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي
رويترز
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم "الأحد" التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم كيماوي ضد المدنيين في سوريا بالإضافة إلى الحاجة للعمل معا لهزيمة فلول تنظيم داعش.

وجاء في نص قدمه البيت الأبيض للاتصال "بحث الزعيمان أيضا تسريع الحملة لهزيمة فلول تنظيم داعش والحاجة للعمل معا لمواجهة التهديدات في المنطقة".

وأضاف أن الزعيمين ناقشا "التقارير المزعجة عن الهجمات الكيماوية المحتملة قرب دمشق".

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