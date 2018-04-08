رئيس حديقة الحيوان: استعدادات كاملة لاستقبال الزوار خلال احتفالات أعياد الربيع

كشف الدكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان بالجيزة، عن الاستعدادات والإجراءات الكاملة التي تم اتخاذها لاستقبال الزوار خلال أيام الربيع.



وقال "رجائي" خلال استضافته ببرنامج "وسط الدايرة" على قناة "العاصمة" إنه اتخذ العديد من الإجراءات حول رفع كفاءة الحديقة منذ توليه رئاستها في يناير 2016، أهمها تردي حالة النظافة داخل الحديقة والبحيرات والترع والمصارف المائية.



وأضاف أنه قام بتصليح 8 آبار للمياة الجوفية التي تغذي بحيرات الحديقة، بالإضافة إلى تزويد أعداد المقاعد الخشبية لجلوس الزوار عليها، مشيرا إلى إنه قام بالتركيز على الاهتمام بصحة الحيوانات التي بداخل حديقة الحيوان.