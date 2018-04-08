«السعيد الخطاط» يثور ضد «الطلاق والتفكك الأسري» في مهرجان بورسعيد .. فيديو وصور



وأضاف: لقد كنت خلال الأشهر الماضية أستمع واناقش كثير من المعارف والجيران وأهالي بورسعيد في قصص طلاق حقيقة حدثت، لكي أستمد منها شخصيات المعرض لهذا العام وأسباب الطلاق ، لذلك قد جسدت شخصية الزوج المدمن ، والزوج البخيل، والزوج الذي يعتدي بالضرب على زوجته، والزوج الذي يخون زوجته بمحادثات على الفيس بوك أو الواتس مع سيدات أخريات وغيرها من الأسباب التي تؤدي للطلاق.



أشار "الخطاط" إلى أنه يصنع الدمى من نحت الفوم، ويكون الهيكل الداخلي للدمية من الحديد ويتم حشو اليدين من القطن بالإضافة إلى وضع بعض الإكسسوارات بها كالشعر والميكياج لإظهار ملامحها.



أشار السعيد الخطاط إلى أنه سيتم تعليق بانرات بطول مسرح عرض اللمبى يقص تاريخ بورسعيد وأبطال المقاومة الشعبية وفترة العدوان الثلاثي ورؤساء مصر العظام كعبد الناصر والسادات وصور للجيش المصري.



وأوضح السعيد الخطاط أنه سيتواجد خلال احتفالية اللمبي أغاني السمسمية الشهيرة كل ليلة شم نسيم في معرض الألمبيات وهذا العام ستكون هناك فرقة سمسمية من محافظة السويس، بجانب أغاني سمسية ومطربين من محافظات مدن القناة المختلفة، وستكون كلها أغاني تراثية وفلكولورية مستمدة من تاريخ بورسعيد النضالي.



يعتبر الفنان البورسعيدي " محمد السعيد " أو كما يطلقون عليه " السعيد الخطاط " من فناني الباسلة الذين يبدعون في صناعة دمى اللمبى، فبالرغم من صغر سنه إلا انه نجح في لفت الانتباه له في السنوات الأخيرة بقوة، وأصبح الألاف من أهالي بورسعيد ينتظروه بشغف كل عام لمعرفة الموضوع الذى ستناقشه " ألمبيات السعيد " .



وترجع تسمية الدمية ب " اللمبى" إلى تحريف لاسم اللورد "إدموند هنرى ألنبى"وهو كان المندوب السامي لبريطانيا بمصر في فترة الاحتلال البريطاني ، وقد عرف ببطشه بالمصريين وكان من المفترض أن يتم استقباله في ليلة شم النسيم ، ولكن البورسعيدية رفضوا تلك الزيارة فقاموا بعمل مظاهره مضادة كبيره ، و أحرقوا فيها دمية تمثل اللورد اللمبى ، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت فكرة حرق اللمبى أو الاستهزاء هو تعبيرا بشكل كاريكاتيري ساخر عن رفض الظلم أو نقض الظواهر الاجتماعية السلبية أيضا.



يذكر أن محافظة بورسعيد تعتاد كل عام أن تنظم تلك الاحتفالية في ليلية شم النسيم وتكون بمثابة كرنفال لمحاكمة شعبية لكل جبار يمثلونه من خلال دمية 'اللمبي' ويحضر ذلك الاحتفالية الآلاف من أهالي بورسعيد وعقب ذلك تبدأ الاحتفالات علي أنغام آلة السمسمية والأنغام الفلكولورية ويتجه المواطنين بعد ذلك إلى الحدائق العامة والشواطئ لقضاء يوم شم النسيم .





قال الفنان التشكيلى "محمد السعيد" أو كما يطلقون عليه " السعيد الخطاط " عنوان معرضي هذا العام " يعملها الكبار ويتظلم فيها الصغار" وانتقد فيه ظاهرة من أخطر الظواهر على المجتمع المصري، وهي ظاهرة انتشار الخلع أو الطلاق وبالأخص لأن بورسعيد هي المحافظة رقم 1 في نسب الطلاق على مستوي الجمهورية.أوضح "الخطاط" أن سبب اختيار تلك الفكرة هذا العام يرجع إلى أن الطلاق والتفكك الأسري مشكلة كارثية تعصف بالأسرة ، وتتسبب في خروج أطفال لديهم مشكلات نفسية أو عقد اجتماعية ، أو خروج أطفال منحرفين " ، وأحيانا يؤدي التفكك الأسري إلى لجوء الطفل إلى أصدقاء السوء أو الفكر المتطرف الإرهابي و الذي قد يؤدي به إلي دمار حياته ومستقبله.