خليط طبيعي للقضاء على مشكلة التهابات العينين

يعتبر القضاء على مشكلة آلام العينين الناتجة عن الالتهابات الشديدة خاصة لدى من يتعرض لساعات طويلة لشاشات التلفاز، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الأزمة.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك طرييقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة التهابات العنين والقضاء على تلك الأزمة بسهولة بدون حاجة الى استخدام العقاقير الطبية.



المكونات المطلوبة:

ماء صدر.

حبيبات الشاي الخرز.



الطريقة:

انقعى المكونات معا فى وعاء من الماء واتركيها لمدة ٣ ايام قم ضعي الخليط على عينك على هيئة كمادات.

