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«أبو شقة»: الانتخابات الرئاسية 2014 لم تشهد أي تجاوزات.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:40 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد: «أشهد أمام الله وأمام ضميري أن كافة الاستحقاقات الدستورية أو انتخاب الرئيس عام 2014 أو الاستحقاقات علي الدستور أو انتخابات مجلس النواب لم تشهد أي تجاوزات او تدخلات من أي جهة كانت خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف «أبو شقة» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به ضمانات غير مسبوقة تفوق ضمانات الدول الديمقراطية، موضحا أن مصر تؤسس لديمقراطية حقيقية في المستقبل، ونسير بخطى راسخة وسريعة نحو هدف وهو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يضمن كافة الصلاحيات للإشراف على انتخابات نزيهة وتؤسس لدولة ديمقراطية، مؤكدا أنه تمت مناقشة القانون بكل تجرد وكل دقة لنكون أمام ضمانات حقيقية غير مسبوقة، وهذا يؤكد أن اي حاكم او نظام لا يريد فعل اي شيء، وهذا له دلالة بأن الانتخابات تتم دون سيطرة من أي حاكم وإنما أمام قانون انتخابات وهي حرة ونزيهة تقود الي ديمقراطية حقيقية في المستقبل.

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