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اقتصاد

"أمين الغرف العربية": استراتيجية لتقليل معدلات البطالة بالدول العربية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:04 ص
خالد حنفي رئيس الإتحاد
خالد حنفي رئيس الإتحاد
محمد صبيح
أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الوضع الاقتصادي للمنطقة العربية على خلفية الأزمات السياسية والنفط، ساهمت في تغيير خصائص أسواق العمل العربية، ليتزايد معها معدلات البطالة وارتفاع طلبات العمل للشباب.

وذكر "حنفي" في تصريحات صحفية له، أن تلك التحديات ألقت علي أصحاب الأعمال أعباء في انتقاء راغبي العمل ما لديهم امكانيات، وهو ما يمثل ضغطا على قطاع العمال بالبلاد العربية.

وأشار "حنفي" إلى إعداد الاتحاد استراتيجية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية، تستهدف إعداد ورش تدريبية لرفع كفاءة العمال ووضع توصيف معياري للوظائف.

وذكر " حنفي" أن تلك الاستراتيجية تستهدف اقامة شبكة الكترونية لسوق العمل العربى او ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم وجود انحرافات فى قيمة ما يدفع للعامل المؤدى لنفس الخدمات وبنفس المهارة.

كما أن الخطة تستهدف التعويل على قطاع أصحاب الأعمال بالدول العربية لسد الفجوة فى قطاع العمل العربى لما للقطاع الخاص من مساهمة فى الناتج المحلي ومعدلات التوظيف بالدول العربية بنسبة تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠ % وتولى قطاع الأعمال العربي تقديم الدعم لقطاع العمال لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شأنها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال آخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التى تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة.


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