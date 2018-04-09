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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي: 28.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:18 ص
سحر نصر
سحر نصر
علياء فوزي و محمد يحيي
كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي بنهاية 2017 لتسجل نحو 28.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه خلال عام 2016، بنسبة نمو نحو 33%.

وأشارت الوزارة فى تقرير لها حول مؤشرات الاداء الاقتصادي بنهاية مارس الماضي تلقي "صدي البلد " نسخة منه، إلي أن عدد شركات التاجير التمويلى المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 226 شركة بنهاية 2017 ، بزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف التقرير أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15,5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6,6% ، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5 % ثم جاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الانتاج مسجلًا 1,3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.

ويعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

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