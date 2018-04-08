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رياضة

ميمي عبد الرازق : لم أوفق في الفترة الحالية .. مباراة الأهلي تكتيكية

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:43 م
ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق
قال ميمي عبدالرازق المدير الفني للفريق الأول بنادي سموحة إن مباراة الأهلي كانت تكتيكية للغاية وهي الطريقة التي اعتاد عليها لاعبو الفريق من التعامل معه والحفاظ الجيد على خط الدفاع .

وأضاف عبد الرازق في تصريحات لبرنامج ستاد مصر المذاع عبر فضائية أون سبورت ان الفرص كانت قليلة لكلا الفريقين ولكن لم يحالف الحظ أحدهما  بالرغم من استطاعة لاعبي الفريق تنفيذ كل التعليمات وضياع بعض الفرص .

وأكمل انه يمتلك الكثير من الخبرات ولكن لم يوفق في الفترة الحالية مضيفا انه ارتبط مع النادي إلى نهاية الموسم .

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