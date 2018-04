ورش Screen Buzz تنطلق بمشاركة خبراء هوليوود وتتنقل بين عدة مدن عربية

تستعد سلسلة ورش Screen Buzz الاحترافية التي كشفت منظمة America Abroad Media (AAM) عن إطلاقها تباعًا في عدد من المدن العربية، وهو ما يحدث لأول مرة في العالم العربي.



وتقدم هذه الورش فرصة احتكاك مباشر بين مجموعة من خبراء صناعة الترفيه في هوليوود مع مواهب عربية مختارة في صناعة الترفيه الدرامي التليفزيوني والسينمائي بمجالات الكتابة، الإخراج والإنتاج.



تُقام ورش Screen Buzz الاحترافية تحت إشراف مجلس AAM الاستشاري في العالم العربي، والذي يضم 7 من أهم الشخصيات العربية في صناعة السينما والتليفزيون، وهم: نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، والأميرة ريم علي (الأردن)، والمخرجة نادين لبكي (لبنان)، والنجمة صبا مبارك (الأردن)، والنجمة يسرا (مصر)، والنجمة هند صبري (تونس)، وعلي جابر، مدير قنوات MBC.



وخلال عام 2018، ستتخصص سلسلة ورش Screen Buzz الاحترافية في شحذ مهارات كتاب السيناريو من العالم العربي، وستنطلق نسختها الأولى في عمان بالأردن يوم 29 أبريل الحالي، بشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (RFC)، وستركز هذه الورشة على حرفيات الكتابة التليفزيونية، من خلال احتكاك أصحاب المشاريع مع ثلاثة من خبراء صناعة المسلسلات في هوليوود سبق لهم تحقيق نجاحات عالمية، وهم: المنتجة ليندزي غوفمان (The Good Doctor)، الكاتب والمنتج مارك غوفمان (Bull | The West Wing) والكاتب والمنتج دانيل ناف (Supernatural | Spartacus: Blood and Sand).