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أخبار البلد

ريمون نجيب يكشف استراتيجيات افتتاح أسواق سياحية جديدة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:58 ص
خبير التسويق السياحى
خبير التسويق السياحى ريمون نجيب
محمد الاسكندرانى
قال خبير التسويق السياحى ريمون نجيب إن استراتيجية التنوع فى الأسواق السياحية طريق صحيح يجب الخوض فيه بشكل مدروس لنتخطى العقبات والمشكلات التى قد تطرئ أثناء التنفيذ وذلك فى إطار التحسن التلقائي للحراك السياحي.

أوضح ريمون فى تصريح لـ"صدى البلد" أن استراتيجيات الدخول فى أسواق جديدة يجب أن تتضمن تحديد الأولويات من اختيار وتحديد السوق ويقاس ذلك عبر العلاقات السياسية المتبادلة مع البلد المستهدف بالإضافة إلى تسيير رحلات الطيران حيث هما نقطات الارتكاز فى عمليات فتح الأسواق الجديدة.

وتابع الخبير السياحى أن تتضمن دراسات الأسواق الجديدة تحديد الهدف المراد تحقيقة و كيفية تنفيذه ضاربا المثل بالصين التى فى زيادة مستمرة لضخ سائحيها للخارج لدول بعينها وقد ظهر ذلك جليا عقب زيادة الأرقام السياحية من ذلك السوق عقب زيارة الرئيس السيسى للصين وفى إطار ذلك يجب أن تدعم القيادة السياسية القطاع عبر مزيد من البروتوكولات الدولية.

أشار الى ضرورة النظر لتوجهات الاقتصاديات العالمية ومعدل إنفاق السائح وما يرغب فيه السائح ومتطلباته واعداد الوضع الداخلى بداية من المرشدين حتى وصول للسائح وحساب التواقيت أشهر الزيارات جميعها نقاط مهمة توضع فى الحسبان قبل طرق أبواب الأسواق الجديدة.

سرد ريمون إلى ضرورة وجود دراسة سوقية وتعريفية بقنوات التسويق المفضلة للدول المستهدفة بالإضافة الى التوجه نحو وضع خطة قصيرة وطويلة المدى للوصول للهدف.

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