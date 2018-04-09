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رفع الإشغالات في حملة بالزاوية الحمراء

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:02 ص
رفع الإشغالات في
رفع الإشغالات في حملة بالزاوية بالحمراء
عبد العزيز جمال
شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء محمد محمود أنيس، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة استهدفت رفع إشغالات الباعة والمحلات والاكشاك بشارع احمد حشاد، ووضع المضبوطات بمخزن الحي.

ووجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء، بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الارصفة للمارة؛ حفاظًا على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور؛ منعًا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.





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