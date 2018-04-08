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مايسة شوقي: الفسيخ يمثل خطورة على مرضى الضغط .. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:49 م
الدكتورة مايسة شوقي
الدكتورة مايسة شوقي
محمد الصاحى
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني، إن وجبة الرنجة منتشرة في جميع دول العالم، باستثناء الرنجة التي تنتشر في مصر فقط، وفقا للعادات والتقاليد المصرية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مشكلة الفسيخ في مصر في موسم شم النسيم تزداد عند أصحاب المشاكل الصحية المختلفة أصحاب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ، ومن قبل مرض السكر وأصحاب مرض السكر والنقرس، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الأمراض فى حاجة إلى حرص شديد قبل تناول الفسيخ والأسماك المملحة بشكل عام.

وأشارت إلى أن أصحاب الأمراض الصحية لابد لهم من الحذر الشديد مع تلك الأكلات، كما أن من لا يعانون من أي أمراض يجب ألا يكثروا من تناول تلك الأسماك المملحة عن سمكة أو اثنين على الأكثر.

ونصحت مرضى الضغط بعدم وقف الأدوية خلال تناول الوجبات المملحة والفسيخ والرنجة، بشرط تناول تلك الأنواع بحذر شديد، إضافة إلى الإكثار من شرب المياه، متحفظة على شرب المياه الغازية لما تحتويه من صودا وصوديوم.

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