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أطعمة من الضروري تناولها بعد أكل الفسيخ للقضاء على مشكلة الانتفاخ

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:40 م
صدى البلد
علا أحمد
مع تناول الفسيخ يتعرض كثيرون من أصحاب القولون للانتقاخ الشديد ولا يعلموا كيفية القضاء على هذه المشكلة، وهو ما يجعل معظمنا يعانى من تلك الأزمة، ويخشي تناول العقاقير الطبية التى قد تشكل خطورة على المعدة.

وجاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، أن تناول القليل من النعناع يساهم فى القضاء على مشكلة التهابات المعدة والتخلص من مشكلة الانتفاخ الشديد.

وبحسب الموقع، فإن الحرص على تناول الخس يساعد ايضا فى تهدئة المعدة والتخلص من مشكلة الانتفاخ، علاوة على ذلك فإن تناول شرائح الليمون يقلل من الانتفاخ بصورة كبيرة.

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