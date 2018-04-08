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أديب ساخرا: «ترامب مش هيقدر يعمل حاجة في سوريا.. ولا أنا هعرف أعمل حاجة للزمالك».. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:42 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
سخر الإعلامي عمرو أديب، من هزيمة نادي الزمالك التي تلقاها على يد نادي المقاصة قائلًا: "بينما ترامب كان يجلس لكتابة أكثر من تويتة عن الوضع في سوريا، وكنت أجلس لكتابة تويتة عن نادي الزمالك .. لا هو هيقدر يعمل حاجة في موضوع سوريا ولا أنا هعرف أعمل حاجة في موضوع الزمالك كلًا منا عجز في موضوعه».

وأضاف "أديب" خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «ONE»، أن الرئيس الأمريكي "ترامب" وعد بثمن باهظ سيدفعه نظام بشار الأسد خلال الساعات المقبلة، بعد الكيماوي الذي ضرب أطفال سوريا، لافتًا إلي أن أجهزة المخابرات الأمريكية أخبرته أن نظام بشار هو المتورط، وهي نفس المخابرات التي أخبرت القيادة الأمريكية أن العراق بها سلاح نووي.

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