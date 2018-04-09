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اقتصاد

وزير المالية: إغلاق 31 وحدة حسابية وميكنة الموازنة خلال مارس الماضي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:01 ص
وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة الموازنة العامة وحظر التعامل الورقي بين الجهات الخاضعة لها وخصوصا الشيكات الورقية والاقتصار على المعاملات الالكترونية.

أكد "الجارحى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوزارة أغلقت 31 وحدة حسابية بنهاية مارس الماضي مع توحيد كافة الحسابات والصناديق الخاصة بحساب موحد لدى البنك المركزي المصري، ضمن إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المالي وترشيد النفقات واستغلال الموارد المتاحة بدون اهدار، لتقليل الفجوة التمويلية للموازنة.

أشار"الجارحى" الى أن هناك إجراءات لتشفير كافة البيانات والمعلومات بالاعتماد على النظم الإلكترونية والمميكنة لحسابات الحكومة، منعا لاختراق، ومساعدة متخذي القرار على اختيار أنسب الطرق الملائمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كانت وزارة المالية سبق لها الإعلان عن نجاحها في مشروع إطلاق الإقرارات الضريبية المميكنة للتيسير علي ممولي الضرائب وتقليل وقت تقديمها بالاضافة لسهولة سداد مستحقات الخزانة العامة من الاقرارات الضريبية.

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