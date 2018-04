موجز نجوم هوليوود.. الإفراج عن نجل "شون بن" بعد تناوله مخدرات.. ومخرج إيراني يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم "every body knows"

الإفراج عن نجل "شون بن" بعد تناوله مخدرات

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.أطلقت السلطات الأمريكية سراح، هوبر بن، نجل النجم العالمي شون بن ووالدته الممثلة الأمريكية روبن رايت بعد إلقاء القبض عليه بتهمة تناول مخدرات.وأفرجت السلطات الأمريكية أيضا عن الممثلة اوما فون ويكينتمب التي ألقى القبض عليها مع روبر حيث كانا يتناولان العقاقير المخدرة سويا.وكان روبر وحبيبته تم حبسهما لنحو أسبوع خضعا خلاله لتحاليل طبية وتحقيقات عدة.أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي اختيار فيلم "every body knows" للمخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي ليفتتح الدورة الـ٧١.وتشارك في بطولة الفيلم الذي يقدم باللغة الإسبانية النجمة العالمية بيونوبلي كروز التي تجسد دور زوجة تعيش في الأرجنتين وتقرر العودة لإسبانيا ولكن فور وصولها تنقلب حياتها رأسا على عقب.وكان فرهادي شارك في مهرجان كان من قبل بفيلمه "the sales man" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم اجنبي بالأوسكار.اتجهت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان برفقة حبيبها عارض الأزياء الجزائري يونس بنجيما لقضاء عطلة رومانسية في جزر توركس وكايكوس.ورصدت عدسات الباباراتزي اللحظات الغرامية التي جمعت بين الثنائي الشهير، فظهر بنجيما الذي يصغر كورتني في السن بأكثر من 23 عامًا، وهو ممسك بيديها مرتديا إطلالة كاجوال، فيما ظهرت النجمة الأمريكية بإطلالة كاملة من اللون الأسود.كانت كورتني رافقت يونس بعدد من الدول حول العالم منها مصر الصيف الماضي، وزارت الأهرامات والجونة.نشر موقع E news صورة للممثلة الأمريكية جينا ديوان في أول ظهور لها بدون خاتم الزواج، وذلك خلال تجولها في أحد أسواق مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لشراء بعض الأغراض الخاصة بأعياد الربيع.وأطلت جينا بفستان جينز قصير، مرتدية نظارة شمس تخفي ملامح وجهها وكانت وحيدة دون ابنتها أيفيلي.وكانت جينا ديوان اعلنت انفصالها عن زوجها الممثل الأمريكي تشانينج تاتوم بعد زواج استمر 9 سنوات، قائلين في بيان رسمي مشترك: "إن علاقتهما ستستمر كما هي مليئة بالحب والاحترام، لافتين إلى أن الزواج هو مجرد رحلة وانتهت بينهما، والآن هما يعيشا أجمل الأيام سويا".قال مصدر مقرب من النجم البريطاني زين مالك إنه يريد أن يمحو من صدره رسمة التاتو الخاصة بحبيبته السابقة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، بسبب رغبته في التخلص من أي شيء يربطهما سويًا.وأكد المصدر، وفقا لما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن زين البالغ من العمر 25 عامًا، سوف يستبدله بتاتو آخر، لأنه يريد اجتياز تلك الفترة العصيبة من حياته.يذكر أن جيجي ارتبطت بـ"مالك" في ديسمبر من عام 2015، وخلال هذه الأعوام الماضية منذ بداية العلاقة، لم ينفصلا بل شهدت علاقتهما استقرارا كبيرا ولحظات رومانسية، وكان على وشك اتخاذ قرار الخطبة، خاصة أن عائلتي جيجي وزين على اتصال دائم ويقضيان الأعياد والإجازات سنويًا.