ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

موجز نجوم هوليوود.. الإفراج عن نجل "شون بن" بعد تناوله مخدرات.. ومخرج إيراني يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم "every body knows"

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:54 م
شون بن ونجله
شون بن ونجله
شروق ابراهيم
  • الإفراج عن نجل "شون بن" بعد تناوله مخدرات
  • مخرج إيراني يفتتح مهرجان كان بفيلم "every body knows"
  • كورتني كارداشيان تخطف حبيبها «يونس» في جزر توركس وكايكوس
  • جينا ديوان تظهر لأول مرة بدون "الدبلة" بعد انفصالها عن تشانينج تاتوم
  • زين مالك يتخلص من تاتو جيجي حديد

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.


  • الإفراج عن نجل "شون بن" بعد تناوله مخدرات
أطلقت السلطات الأمريكية سراح، هوبر بن، نجل النجم العالمي شون بن ووالدته الممثلة الأمريكية روبن رايت بعد إلقاء القبض عليه بتهمة تناول مخدرات.

وأفرجت السلطات الأمريكية أيضا عن الممثلة اوما فون ويكينتمب التي ألقى القبض عليها مع روبر حيث كانا يتناولان العقاقير المخدرة سويا.

وكان روبر وحبيبته تم حبسهما لنحو أسبوع خضعا خلاله لتحاليل طبية وتحقيقات عدة.


  • مخرج إيراني يفتتح مهرجان كان بفيلم "every body knows"
أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي اختيار فيلم "every body knows" للمخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي ليفتتح الدورة الـ٧١.

وتشارك في بطولة الفيلم الذي يقدم باللغة الإسبانية النجمة العالمية بيونوبلي كروز التي تجسد دور زوجة تعيش في الأرجنتين وتقرر العودة لإسبانيا ولكن فور وصولها تنقلب حياتها رأسا على عقب.

وكان فرهادي شارك في مهرجان كان من قبل بفيلمه "the sales man" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم اجنبي بالأوسكار.

  • كورتني كارداشيان تخطف حبيبها «يونس» في جزر توركس وكايكوس
اتجهت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان برفقة حبيبها عارض الأزياء الجزائري يونس بنجيما لقضاء عطلة رومانسية في جزر توركس وكايكوس.

ورصدت عدسات الباباراتزي اللحظات الغرامية التي جمعت بين الثنائي الشهير، فظهر بنجيما الذي يصغر كورتني في السن بأكثر من 23 عامًا، وهو ممسك بيديها مرتديا إطلالة كاجوال، فيما ظهرت النجمة الأمريكية بإطلالة كاملة من اللون الأسود.

كانت كورتني رافقت يونس بعدد من الدول حول العالم منها مصر الصيف الماضي، وزارت الأهرامات والجونة.

  • جينا ديوان تظهر لأول مرة بدون "الدبلة" بعد انفصالها عن تشانينج تاتوم
نشر موقع E news صورة للممثلة الأمريكية جينا ديوان في أول ظهور لها بدون خاتم الزواج، وذلك خلال تجولها في أحد أسواق مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لشراء بعض الأغراض الخاصة بأعياد الربيع.

وأطلت جينا بفستان جينز قصير، مرتدية نظارة شمس تخفي ملامح وجهها وكانت وحيدة دون ابنتها أيفيلي.

وكانت جينا ديوان اعلنت انفصالها عن زوجها الممثل الأمريكي تشانينج تاتوم بعد زواج استمر 9 سنوات، قائلين في بيان رسمي مشترك: "إن علاقتهما ستستمر كما هي مليئة بالحب والاحترام، لافتين إلى أن الزواج هو مجرد رحلة وانتهت بينهما، والآن هما يعيشا أجمل الأيام سويا".

  • زين مالك يتخلص من تاتو جيجي حديد
قال مصدر مقرب من النجم البريطاني زين مالك إنه يريد أن يمحو من صدره رسمة التاتو الخاصة بحبيبته السابقة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، بسبب رغبته في التخلص من أي شيء يربطهما سويًا.

وأكد المصدر، وفقا لما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن زين البالغ من العمر 25 عامًا، سوف يستبدله بتاتو آخر، لأنه يريد اجتياز تلك الفترة العصيبة من حياته.

يذكر أن جيجي ارتبطت بـ"مالك" في ديسمبر من عام 2015، وخلال هذه الأعوام الماضية منذ بداية العلاقة، لم ينفصلا بل شهدت علاقتهما استقرارا كبيرا ولحظات رومانسية، وكان على وشك اتخاذ قرار الخطبة، خاصة أن عائلتي جيجي وزين على اتصال دائم ويقضيان الأعياد والإجازات سنويًا.

ترشيحاتنا

خالد طلعت: الزمالك فى مشاكل منذ سنوات.. وغير 18 مدربا و68 لاعبا فى 4 مواسم .. فيديو

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

رضا عبد العال يطالب مرتضى منصور باستبعاد 4 «معلمين» من الزمالك

أول تعليق من إيهاب جلال بعد الاستقالة من تدريب الزمالك

أول قرار من إيهاب جلال بعد إعلان استقالته من تدريب الزمالك

‏إبراهيم سعيد عن هزيمة الزمالك: «لو معاهم جوارديولا هيعتزل التدريب»

مرتضى منصور: ليس لدي صلاحيات لمحاسبة إيهاب جلال واللاعبين

دراسة صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

شاهد.. تحضيرات شيرين عبد الوهاب قبل زواجها من حسام حبيب

البدري فرغلي: «هنوافق لو الحكومة دفعت مستحقات أصحاب المعاشات بالقسط».. فيديو

شاهد.. عمرو أديب يسخر من إيهاب جلال بعد تراجعه عن الاستقالة

رضا عبدالعال يرشح "رامبو" لقيادة فريق الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فتح حديقة الجيزة العامة غدًا مجانا أمام المواطنين لاحتفالات شم النسيم

ننشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني "الثانوي العام" بالجيزة.. صور

فيديو

سيارة تدهس طفلا مصريا في السعودية «نجا بأعجوبة».. فيديو
أحمد موسى يكشف عن الفارق بين أبو تريكة ومحمد صلاح.. وسبب حب المصريين للأخير.. فيديو
«أبوشقة»: أداء البرلمان متميز للغاية.. و«عبدالعال» لديه حنكة سياسية
أحمد موسى: «إحنا مخترقين قناة الشرق الإخوانية» ..فيديو
«وفاء عامر» تكشف فى ندوة «صدى البلد» تفاصيل دورها في «نسر الصعيد».. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟