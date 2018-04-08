إعدام 650 كيلو أسماك مملحة ومدخنة بكفر الشيخ.. صور

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إنه تم إعدام 650 كيلو جرام من أسماك الفسيخ والسردين المملحة والرنجة المدخنة؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأضافت "ماضي" أن اللجنة الخماسية قامت بشن حملة على الأسواق ومحال بيع أسماك الفسيخ والرنجة، مشيرًا إلى أنها تمكنت من المرور على 11 محلًا من محال بيع الأسماك، وتم ضبط 450 كيلو جرام فسيخ عبارة عن ٥ براميل غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها عفن رمي ورائحة كريهة.



وأشارت إلى ضبط 70 كجم رنجة عبارة عن 14 صندوق زنة الصندوق الواحد 5 كيلو جرامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ عليها ، وتم إعدام 130 كيلو جرام سردين وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بعدد من المحال، مضيفة أنه تم تحرير محاضر بتلك الوقائع، وتم عرضها على النيابة العامة.