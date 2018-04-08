"ذا هيل": إشارات مختلطة من ترامب بشأن سوريا وسط دعوات للرد على هجوم دوما

رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرسل إشارات متضاربة بشأن موقفه من سوريا، وسط دعوات للتحرك من أجل الرد على الهجوم بغاز السارين، أمس، على مدينة دوما، شرقي العاصمة السورية دمشق، والذي تتهم واشنطن النظام السوري بالوقوف وراءه.



وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن "ترامب يرسل إشارات مختلطة بشأن رده المحتمل على سوريا"، لافتة إلى أنه يدعو إلى سحب الجيش الأمريكي من النزاع السوري، لكنه انتقد، اليوم، ردا سلبيا من جانب سلفه باراك أوباما على موقف مماثل في سوريا، كما حمّل "ترامب" نظيره الروسي فلاديمير بوتين المسئولية عن هجوم دوما، وطالب، إلى جانب الخارجية الأمريكية ومشرعين، برد دولي على الهجوم.



وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الكونجرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري دعوا اليوم الرئيس الأمريكي للرد على الهجوم بالسلاح الكيماوي في سوريا، وسط تقارير عن سقوط 70 قتيلا على الأقل إثر الهجوم.



ويأتي هجوم دوما بعد أيام من إعلان ترامب اعتزامه سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا، وهو الأمر الذي لم يؤيده عدد من قادة الجيش الأمريكي والمستشارين العسكريين، الذين أكدوا أهمية القضاء نهائيا على تنظيم "داعش" في سوريا والتأكد من عدم قدرة عناصره على التخطيط لهجمات داخل الولايات المتحدة.



من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي توم بوسرت، اليوم، إن جميع الخيارات واردة في الرد على الهجوم الكيماوي في سوريا.



يشار إلى أن الولايات المتحدة شنّت، قبل عام تقريبا، ضربة عسكرية ضد قاعدة الشعيرات العسكرية السورية، ردا على هجوم بالسلاح الكيماوي اتهمت واشنطن الحكومة السورية بتنفيذه.