المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة بالبنوك إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لغير الحكومة إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 8.913 مليار في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 387 مليون جنيه، ومقارنة بـ 8.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، بفارق 800 مليون جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان أرصدة تلك الكمبيالات بالعملة المحلية لقطاعات ( التجارة،الزراعة، الصناعة، الخدمات) بلغت 8.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 8.52 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 8.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017 .



وبلغت أرصدة الكمبيالات بالعملة الأجنبية لنفس القطاعات السابقة نحو 419 مليون جنيه مقابل 396 مليونا في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 202 مليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق لهما.



