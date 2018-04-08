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محافظات

محافظ شمال سيناء يهنئ أقباط العريش بعيد القيامة المجيد

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
قدم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء التهنئة للاخوة الاقباط بهذه المناسبة بمقر مطرانية بضاحية السلام وكان في استقباله نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية .

وقال حرحور: إنه "ينقل تهنئة القيادة السياسية بمناسبة عيد القيامة، آملًا أن يتحقق السلام والتنمية فى ربوع سيناء، وأن يكون العيد القادم بحضور جميع الأسر المسيحية".

عبَر الأنبا قزمان عن أمنياته بأن يحل السلام والمحبة والتنمية، ليس فى سيناء الشمالية، بل فى كل ربوع مصر، وأيضا كل العالم، متمنيًا أن ينتشر السلام بمصر والشرق الأوسط والعالم كله.

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