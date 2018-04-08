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أستاذ صحة عامة تطالب بالحفاظ على نظافة البيئة فى شم النسيم.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:01 م
الدكتورة مايسة شوقي
الدكتورة مايسة شوقي
محمد الصاحى
وجهت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بطب قصر العيني، رسالة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم بضرورة الحفاظ على البيئة بصورة كاملة وعدم تشويه المناطق العامة والحدائق والمتنزهات بالأكياس والمخلفات، وبقايا الطعام.

وطالبت شوقي خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، المواطن بضرورة تبني فكرة الحفاظ على نظافة البيئة، مضيفة، أنه كما يصطحب لمواطن خلال خروجه للأماكن والمتنزهات العامة شنط الطعام، عليه أن يكون معه كيس بلاستك كبير لوضع المخلفات فيه للحفاظ على البيئة.

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