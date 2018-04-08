شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

تعرض محمود رمضان، الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، لحادث مروري في الكيلو 140 بطريق الإسكندرية الصحراوي المتجه إلى القاهرة، ما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل، وإصابة محمود برضوض وكدمات، بينما أصيبت زوجته وأولاده وشقيقته إيمان رمضان بكسور.



كان شقيق الفنان محمد رمضان قد سافر إلى الريست هاوس لحضور افتتاح محلات شقيقته الكبرى، بصحبة العائلة، وعلى رأسهم النجم محمد رمضان.



وتم نقل محمود رمضان وأسرته إلى أحد المستشفات، لتلقي العلاج اللازم.