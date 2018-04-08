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موجز أخبار نجوم تركيا.. أحدث ظهور لـ"السلطان سليمان" أثناء التسوق.. ونجم "حب للإيجار" يتعاقد على مسلسل جديد.. وخطوبة آراس بولوت اينملي من زميلته بيجة اونال

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:41 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
  • أحدث ظهور لـ"السلطان سليمان" أثناء التسوق
  • خطوبة اراس بولوت اينملي من زميلته الممثلة بيجة اونال
  • «العروس الجديدة» الأعلى مشاهدة في تركيا.. السبت
  • باريش اردوتش يتعاقد على مسلسل جديد
  • تعرف على شرط «بالي بيك» على كرم بورسين في «فداء الروح»


هذه جولتنا اليومية السريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.


  • أحدث ظهور لـ"السلطان سليمان" أثناء التسوق
شوهد الممثل التركي الشهير خالد أرغنش، المعروف في العالم العربي باسم "السلطان سليمان"، أمس السبت أثناء تسوقه في أحد المراكز التجارية الشهيرة بالعاصمة التركية أنقرة.

وحرص نجم "حريم السلطان" على توجيه التحية لعدد من مصوري الباباراتزي الذين يلاحقونه في كل مكان، مؤكدا سعادته بنجاح مسلسله الأخير "أنت وطني" الذي تشاركه بطولته زوجته الفنانة بيرجوزار كوريل.


  • خطوبة اراس بولوت اينملي من زميلته الممثلة بيجة اونال
صحيفة حرييت التركية عن خطوبة الممثل اراس بولوت اينملي من زميلته الممثلة بيجة اونال.

وأكدت الصحيفة أن نجم مسلسل "حريم السلطان" المعروف باسم الامير بايزيد، يعيش قصة حب مع الممثلة منذ فترة طويلة، وان الخطوبة ستتم رسميا بعد انتهاء تصوير مسلسل "الحفرة".

  • «العروس الجديدة» الأعلى مشاهدة في تركيا.. السبت
تصدر مسلسل "العروس الجديدة" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة أمس السبت في الدراما التركية.

حلَّ في المركز الثاني مسلسل "فضيلة وبناتها"، أما مسلسل "اسمها زهراء" فاحتل المركز الثالث، بينما جاء مسلسل "ذنب الانسانية" بالمركز الرابع، تاركا مسلسل "لسنا أبرياء" في المركز الخامس من حيث نسب المشاهدة.

  • باريش اردوتش يتعاقد على مسلسل جديد
تعاقد الممثل التركي الشهير باريش أردوتش على مسلسل جديد من إنتاج شركة "جولد فيلم" وتشاركه بطولته الممثلة التركية الشهيرة ديميت اوزدمير.


من المعروف ان "باريش" حقق مؤخرا نجاحا كبيرا بشخصية "عمر" التي قدمها في مسلسله الاخير "حب للإيجار" امام النجمة الجميلة الشين سانغو.

  • تعرف على شرط «بالي بيك» على كرم بورسين في «فداء الروح»
حضر النجم كرم بورسين العرض الخاص لفيلمه الجديد "فداء الروح" أمس، السبت، في إحدى دور العرض التركية، وذلك بعدما اشترط عليه الممثل بوراك اوزجفيت، منتج الفيلم، وشريكه في البطولة حضوره لكل حفلات افتتاح الفيلم في تركيا وخارجها.

واضطر "بوراك" المعروف في العالم العربي باسم "بالي بيك" لوضع هذا الشرط في عقد "كرم" بعدما حصلت له مشكلة في فيلم "أخي 2" بعد رفض بطل الفيلم مراد بوز حضور حفلات الافتتاح بسبب مشغولياته وتصوير أعماله.

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