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اقتصاد

المركزي: 741.97 مليار جنيه أرصدة القروض بالعملة المحلية نوفمبر الماضي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة القروض الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة المحلية إلى 741.97 مليار جنيه نوفمبر الماضي مقابل 737.822 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بفارق4.15 مليار جنيه، ومقارنة بقيمة 729.25 مليار جنيه في سبتمبر السابق لهما، بزيادة بلغت 12.72 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قروض قطاع الزراعة بلغت 9.4 مليار جنيه مقابل 8.75 مليار في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 8.5 مليار جنيه في سبتمبر 2017.

وبلغت أرصدة قروض قطاع الصناعة نحو 213.35 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 213.131 مليار في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 213.813 مليار في الشهر السابق له.

وسجلت أرصدة القروض المذكورة بقطاع التجارة لنحو 84.7 مليار مقابل 83.8 مليار جنيه في أكتوبرالماضي ومقارنة بـ 79.844 مليار في سبتمبر السابق لهما.

وصلت حصيلة القروض بقطاع الخدمات لنحو 189.05 مليار جنيه مقابل 190.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 188.523 مليار جنيه.

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