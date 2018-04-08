وكيل أعمال إيهاب جلال: لا يوجد شرط جزائي في عقد مدرب الزمالك ..فيديو

قال تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، إن الكابتن إيهاب جلال لم يتقدم باستقالته من النادي، مشيرًا إلى أنه كان منفعلًا بعد هزيمة الزمالك أمام نادي المقاصة اليوم الأحد.





وأضاف "النحاس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أنه لا يوجد شرط جزائي في العقد الموقع بين نادي الزمالك، وإيهاب جلال، ولكن العقد يلزم الطرفين بعدم فسخ العقد إلا برضاء وموافقة الطرفين.





وأوضح أن وجود أي مدرب جديد مع أي نادٍ في منتصف الموسم، لا يكون سهلا، مشيرا إلى أن الكابتن إيهاب جلال ليس مسؤولا عن هذا الموسم، ومسؤوليته تكون عن الموسم القادم.