صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

قالت صحيفة الراي الكويتية، الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على باكستاني شارك مع 5 آخرين في اغتصاب طفل مصري، 9 سنوات، بالبلاد، وقدم والده بلاغا إلى الشرطة بمنطقة خيطان.



ووفقا للصحيفة: "لم تكتمل 24 ساعة على جريمة الاغتصاب التي تعرّض لها منذ يومين، طفل مصري على يد ستة من الذئاب البشرية، حتى تمكن رجال المباحث الجنائية من قنص واحد من الذئاب الجناة، الذي تبيّن أنه باكستاني، واعترف في التحقيقات بضلوعه في الجريمة، مسجلًا أسماء مشاركيه الخمسة، وجميعهم باكستانيون ، ويتم تضييق الخناق عليهم حاليًا، ولم يتبق سوى ساعات قليلة حتى يسقطوا في الأغلال الأمنية، أما المتهم المقبوض عليه فأُحيل إلى النيابة حيث يواجه مزيدًا من التحقيق".



ونقلت الراي عن مصدر أمني قوله إن «حملة التحري واسعة النطاق التي شنها رجال قسم مباحث خيطان التابع للمباحث الجنائية، أسفرت عن القبض على مجموعة من المشتبه فيهم، وبإخضاعهم للتحقيق الأولي أنكروا جميعًا علاقتهم بالجريمة، ولدى تمريرهم على الطفل المجني عليه في طابور للعرض، تعرف الأخير على أحدهم، فكرر رجال المباحث العرض مرات عدة، مع تغيير ملابس المتهم، غير أن الطفل أصر على رأيه في كل مرة».



وأكمل المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتحقيق مكثف أسفر عن انهياره وتخليه عن الإنكار واعترف أنه بالفعل واحد من الذئاب الستة الذين اغتصبوا الطفل، مشيرًا إلى أنهم اختطفوه من أمام منزله وانطلقوا به صوب ساحة ترابية، وأخبر المحققين أنه لا يعرف المكان الذي يقطنه شركاؤه في الجريمة الذين لا تربطه بهم سوى علاقات سطحية، كما أنه لا يعرف إلا أسماءهم الأولى فقط، وأنهم جميعًا باكستانيون».



وكشف المصدر النقاب عن أن المتهم أُحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق، فيما تعكف المباحث على تجميع كل الخيوط لجلب الجناة الخمسة الباقين إلى ساحة العدالة، كي ينالوا جزاءهم».