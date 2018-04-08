ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:53 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت صحيفة الراي الكويتية، الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على باكستاني شارك مع 5 آخرين في اغتصاب طفل مصري، 9 سنوات، بالبلاد، وقدم والده بلاغا إلى الشرطة بمنطقة خيطان.

ووفقا للصحيفة: "لم تكتمل 24 ساعة على جريمة الاغتصاب التي تعرّض لها منذ يومين، طفل مصري على يد ستة من الذئاب البشرية، حتى تمكن رجال المباحث الجنائية من قنص واحد من الذئاب الجناة، الذي تبيّن أنه باكستاني، واعترف في التحقيقات بضلوعه في الجريمة، مسجلًا أسماء مشاركيه الخمسة، وجميعهم باكستانيون ، ويتم تضييق الخناق عليهم حاليًا، ولم يتبق سوى ساعات قليلة حتى يسقطوا في الأغلال الأمنية، أما المتهم المقبوض عليه فأُحيل إلى النيابة حيث يواجه مزيدًا من التحقيق".

ونقلت الراي عن مصدر أمني قوله إن «حملة التحري واسعة النطاق التي شنها رجال قسم مباحث خيطان التابع للمباحث الجنائية، أسفرت عن القبض على مجموعة من المشتبه فيهم، وبإخضاعهم للتحقيق الأولي أنكروا جميعًا علاقتهم بالجريمة، ولدى تمريرهم على الطفل المجني عليه في طابور للعرض، تعرف الأخير على أحدهم، فكرر رجال المباحث العرض مرات عدة، مع تغيير ملابس المتهم، غير أن الطفل أصر على رأيه في كل مرة».

وأكمل المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتحقيق مكثف أسفر عن انهياره وتخليه عن الإنكار واعترف أنه بالفعل واحد من الذئاب الستة الذين اغتصبوا الطفل، مشيرًا إلى أنهم اختطفوه من أمام منزله وانطلقوا به صوب ساحة ترابية، وأخبر المحققين أنه لا يعرف المكان الذي يقطنه شركاؤه في الجريمة الذين لا تربطه بهم سوى علاقات سطحية، كما أنه لا يعرف إلا أسماءهم الأولى فقط، وأنهم جميعًا باكستانيون».

وكشف المصدر النقاب عن أن المتهم أُحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق، فيما تعكف المباحث على تجميع كل الخيوط لجلب الجناة الخمسة الباقين إلى ساحة العدالة، كي ينالوا جزاءهم».

ترشيحاتنا

نصر سالم: البيان الـ18 للقوات المسلحة يؤكد استمرار إنجازات العملية "سيناء".. فيديو

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

شاهد.. تحضيرات شيرين عبد الوهاب قبل زواجها من حسام حبيب

السفير محمد المنيسي: المشروع البحري السعودي يغلق المنفذ البري الوحيد لقطر

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

تتيانا تتألق في جلسة تصوير بمناسبة أعياد الربيع بالأبيض والأحمر

المقاصة يهزم الزمالك بهدف قاتل ويعمق جراحه.. فيديو وصور

‏إبراهيم سعيد عن هزيمة الزمالك: «لو معاهم جوارديولا هيعتزل التدريب»

سعر صادم لفساتين بنات شيرين في حفل زفافها على حسام حبيب.. صور

ناصر ماهر: التعادل مع الأهلى مكسب وسعيد بعودتى إلى بيتى.. فيديو

ناصر ماهر: مباراة الأهلي كانت سهلة.. وأتمنى اللعب في هذا الفريق

مصادر قضائية : قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فتح حديقة الجيزة العامة غدًا مجانا أمام المواطنين لاحتفالات شم النسيم

ننشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني "الثانوي العام" بالجيزة.. صور

فيديو

سيارة تدهس طفلا مصريا في السعودية «نجا بأعجوبة».. فيديو
أحمد موسى يكشف عن الفارق بين أبو تريكة ومحمد صلاح.. وسبب حب المصريين للأخير.. فيديو
«أبوشقة»: أداء البرلمان متميز للغاية.. و«عبدالعال» لديه حنكة سياسية
أحمد موسى: «إحنا مخترقين قناة الشرق الإخوانية» ..فيديو
«وفاء عامر» تكشف فى ندوة «صدى البلد» تفاصيل دورها في «نسر الصعيد».. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟