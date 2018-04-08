«أفريقية البرلمان»: الربط الكهربائي مع السودان يعزز الاستثمارات في البلدين

قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يكون له توجهات بالقارة الأفريقية للشراكة في التنمية وبالأخص السودان الشقيقة التي تربطنا بينها علاقات تاريخية وطيدة وأعراق وأنساب، وغيرها من دول حوض النيل، موضحًا أن زيارة الرئيس عمر البشير في الفترة الأخيرة يدل على حسن النية السودانية لتوطيد العلاقات أكثر مع مصر.





وأضاف "أبو الخير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ربط الكهرباء مع السودان يقوي الشبكة الكهربائية ويوزع العبء على الضغط الكهربائي، ويزيد عملية التنمية ويعزز الاستثمار والصناعة في مصر ودولة السودان ، مشيرًا إلى أن مصر تغلبت بجدارة على أزمة الطاقة الكهربائية في الفترة الأخيرة وأصبحت رائدة في سوق الطاقة في المنطقة، وأن الربط الكهربائي مع السودان مشروع عملاق وبحاجة إلى إرادة قوية وحقيقية من الدولتين، موضحًا أن وزارة الكهرباء تدرس تنفيذ الموضوع بالشكل الأمثل ولديها رغبة في تنفيذه في أقرب وقت.