"المصريين الأحرار" بالسويس يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد.. صور

قام وفد من حزب المصريين الأحرار بالسويس بزيارة إلى الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية في السويس لتقديم التهنئة له وللكهنة وشعب السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع نيابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



ومن ناحية أخرى زار الوفد برئاسة عادل فاضل أمين التنظيم للحزب بالمحافظة الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة، حيث قدم التهنئة إلى القس بشاى ولشعب بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيدة وأعياد الربيع .



كما تقدم وفد المصريين الأحرار بالسويس بالتهنئة بالعيد خلال زيارته إلى كنيسة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان (اللاتين ) ولشعب الكنيسة بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيدة وأعياد الربيع.



جدير بالذكر أن رئيس الحزب شارك الاحتفال الرسمي بحضور البابا في الكاتدرائية المرقسية وترأس وفدا للتهنئة بالأعياد.