مصر وتونس وإيطاليا تحصد جوائز شرم الشيخ الدولي للمسرح



جائزه أفضل موسيقى " إعداد وتأليف رشح لها يوسف الحشاش عن عرض يوميات أدت إلى الجنون - الكويت ونضال مختار عن عرض نزوة - تونس وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى - إيطاليا وقد فاز بها يوسف الحشاش يوميات أدت إلى الجنون - الكويت.



وجائزه أفضل ديكور وقد رشح لها مونيكارابونى عرض سجن خشبى وشادى المطيلى - نساء بلا غد - مصر وفاز بها مونيكارابونى عن عرض سجن خشبى - إيطاليا وأفضل إضاءة رشح لها يوسف الحشاش يوميات أدت إلى الجنون " الكويت ومحمد بن سليم المخرومى لقمة عيش - سلطنة عمان ومحمد على خليفة عرض نزوة - تونس وفاز بها يوسف الحشاش يوميات أدت إلى الجنون " الكويت" أفضل تصميم ملابس وقد رشح لها فابيو اماادايو عن عرض سجن خشبى إيطاليا ومروة عودة عن عرض الجلسة- مصر وقد فاز بها فابيو امادايو سجن خشبى - إيطاليا أما أفضل تصميم رقص فرشح لها عمرو البطريق عن عرض الجلسة - مصر وأشرف بن الحاج مبارك عن عرض نزوة - تونس وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى - إيطاليا وقد فاز بها مناصفة عمرو البطريق عن عرض الجلسة وأشرف بن الحاج مبارك عن عرض النزوة - تونس.



أما جوائز لجنة التحكيم الخاصة جاءت كالآتي: جائزة لجنة التحكيم للفنانين الصاعدين مجموعه العرض الفلسطينى نساء تحت الاحتلال " كريستى انطون - غدير راجى - ديما جابى " وجائزة أفضل فريق مسرحى أداء جماعى فريق عرض عمان لقمة عيش وجائزة أفضل مكياج إسلام عباس - مصر وجائزة المخرج الصاعد نور نواف نساء بلا غد - مصر.



اعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن جوائز المهرجان وذلك فى ختام دورته الثالثة والتي تحمل اسم الفنان القدير محمد صبحى، والذي كرم خلالها عددا من المسرحيين منهم المخرج عصام السيد، مروة عبد المنعم، محسن رزق، وغيرهم.وحصل على جائزه أفضل ممثل دور أول رشح لها طه خليفه عن عرض الجلسة - مصر ويوسف الحشاش عن عرض يوميات أدت إلى الجنون - الكويت وسالم بن هلال الراوى عن عرض لقمة عيش- سلطنة عمان وقد فاز بالجائزة الفنان الشاب طه خليفه عن عرض الجلسة مصر.أما جائزة أفضل ممثل دور ثان رشح لها محمد عبد القادر عن عرض الجلسة - مصر وأحمد بن سعيد الراحى عرض لقمة عيش سلطنة عمان ومسشعل الفرخان عن عرض يوميات أدت إلى الجنون - الكويت وقد فاز بها الفنان أحمد بن سعيد الراوحى عن عرض لقمة عيش سلطنة عمان.وحصل على جائز أفضل ممثلة دور أول فرشحت لها بسمة ماهر عن عرض نساء بلا غد - مصر وإيمان غنيم عن عرض الجلسة مصر - وفازت بها الفنانه الشابة إيمان غنيم عن العرض المصرى الجلسة وجائزة أفضل ممثله دور ثان ورشح لها مريم الصياح عن عرض نزوة - تونس ودالى عن عرض يوميات أدت إلى الجنون - الكويت وقد فازت بها مريم الصياح عن عرض نزوة - تونس.أما جائزه أفضل مخرج وقد رشح لها يوسف الحشاش " يوميات أدت إلى الجنون - الكويت وفابيو امادايو عن عرض سجن خشبى - إيطاليا ومناضل عنتر عن عرض الجلسة وقد فاز بها يوسف الحشاش عن عرض يوميات أدت إلى الحنون - الكويت.أما جائزة أفضل عرض وقد رشح لها عرض لقمة عيش - سلطنة عمان وعرض يوميات أدت إلى الجنون -الكويت وعرض سجن خشبى -إيطاليا وفاز بها مناصفة عرض يوميات أدت إلى الجنون -الكويت وعرض سجن خشبى - إيطاليا.