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أخبار العالم

روسيا تسخر من بريطانيا.. تنشر صورا للمنتخب الإنجليزي وهو يؤدي تحية "هتلر"

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:31 م
صدى البلد
حنين الشريف
ردت روسيا على تشبيه بريطانيا لاستضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر بصورة، أرسلها سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي لنظيره البريطاني بوريس جونسون، يظهر بها فريق كرة القدم الإنجليزي وهو يؤدي تحية هتلر عام 1938.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الصورة تعيد للأذهان ذكرى مشينة في تاريخ بريطانيا، حينما أدى فريق الكرة الإنجليزي التحية النازية للجماهير الألمانية في استاد برلين الأوليمبي في مايو 1938.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي تلقى أوامر رسمية من قبل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك لأداء هذه التحية، بالرغم من عدم وجود هتلر بين الجماهير في المدرجات خلال هذه المباراة الودية.

ويأتي نشر هذه الصورة في إطار الأزمة السياسية المشتعلة بين روسيا والغرب على خلفية أزمة تسميم الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال في سالزبري قرب لندن.

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