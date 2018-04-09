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"المصريين الأحرار" بالبحيرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد..صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:49 ص
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بالبحيرة بزيارة اﻷنبا باخوميوس مطران
فريدة على - أمينة الدسوقي
زارت أمانة حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، اﻷنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد واعياد الربيع.

ونقل أحمد حمودة أمين تنظيم الحزب بالمحافظة تهنئة رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، صلاح البنا أمين المحافظة بالاعياد المباركة.

وتبادل عبارات التهنئة، واشادت الحزب بالدور الوطني الرائد للمطران الذي يمثل احد اقطاب الكنيسة المصرية الاصيلة.

وأوضح حمودة، أن رئيس الحزب وعد بزيارة قريبا للمحافظة وسيشهد لقاء مع القيادات التنفيذية والدينية إلي جانب أعضاء الحزب، ورحب الأنبا باخوميوس باللقاء عقب تحديد موعد الزيارة.
"المصريين الأحرار" بالبحيرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد..صور
"المصريين الأحرار" بالبحيرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد..صور
"المصريين الأحرار" بالبحيرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد..صور

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