تاجر فاكهة يعترض على حملة للمرافق فى الوادي الجديد بطريقته الخاصة

ألقى بائع فاكهة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بالفاكهة والخضراوات بعرض الشارع اعتراضا على إجراءات شرطة المرافق بإزالة الفرش الخاص به.



كانت شرطة المرافق التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة شنت حملة مساء اليوم الأحد لضبط الشارع وإزالة كافة أنواع الإشغالات بالمدينة بالتزامن مع أعياد شم النسيم.



وفور قيام الحملة بإزالة فرش أحد تجار الفاكهة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، احتج التاجر وألقى بالفاكهة والخضر في منتصف الشارع ما أدى إلى إعاقة حركة المرور وتكدس السيارات والمارة بالشارع.