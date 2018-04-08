ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

«أبوشقة»: أداء البرلمان متميز للغاية.. و«عبدالعال» لديه حنكة سياسية

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:54 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الأداء البرلماني الحالي متميز للغاية رغم وجود حزب أغلبية، وفيه تطور كبير، موضحًا أن الدكتور علي عبد العال فقيه قانوني ولا ينحاز إلا لمصلحة المواطن.

وأضاف «أبو شقة» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لديه حنكة سياسية ويدير الجلسات بشكل جيد، متابعا: «أقولها بكل أمانة وتجرد أن الديمقراطية وسيادة القانون أفضل حماية للوطن واستقراره».

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن دستور 2014 ينص على حضور ثلثي أعضاء المجلس رغم أن معظم دساتير العالم تنص على أغلبية النواب الحاضرين.

ولفت إلى أن مصر عانت لعقود طويلة من عشوائية القرار السياسي وعدم الجدية في تطبيق القانون، مضيفا أن البرلمان الحالي يضم 596 نائبا وهو العدد الأكبر في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ترشيحاتنا

تغييرات ملحوظة في تشكيلة الزمالك أمام المقاصة

أول نتائج هزيمة القلعة البيضاء.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

مختار الغباشى: قناة "سلوى" البحرية ستعمق الأزمة مع قطر للأبد

شاهد.. عمرو أديب يسخر من إيهاب جلال بعد تراجعه عن الاستقالة

شاهد.. تعليق محمد هنيدي على زواج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ناصر ماهر: التعادل مع الأهلى مكسب وسعيد بعودتى إلى بيتى.. فيديو

شاهد.. تحضيرات شيرين عبد الوهاب قبل زواجها من حسام حبيب

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

الزمالك يكشف عن مفاجأة في أزمة فيريرا

قرقاش يعلق على قناة «سلوى» السعودية: دليل على فشل قطر

مرتضى منصور عن أزمات الزمالك الحالية : توقيع عبد الله السعيد السبب

نجم الأهلى السابق لـ إيهاب جلال : "الزمالك كبير عليك"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فتح حديقة الجيزة العامة غدًا مجانا أمام المواطنين لاحتفالات شم النسيم

ننشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني "الثانوي العام" بالجيزة.. صور

فيديو

سيارة تدهس طفلا مصريا في السعودية «نجا بأعجوبة».. فيديو
أحمد موسى يكشف عن الفارق بين أبو تريكة ومحمد صلاح.. وسبب حب المصريين للأخير.. فيديو
«أبوشقة»: أداء البرلمان متميز للغاية.. و«عبدالعال» لديه حنكة سياسية
أحمد موسى: «إحنا مخترقين قناة الشرق الإخوانية» ..فيديو
«وفاء عامر» تكشف فى ندوة «صدى البلد» تفاصيل دورها في «نسر الصعيد».. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟