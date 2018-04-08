«أبوشقة»: أداء البرلمان متميز للغاية.. و«عبدالعال» لديه حنكة سياسية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الأداء البرلماني الحالي متميز للغاية رغم وجود حزب أغلبية، وفيه تطور كبير، موضحًا أن الدكتور علي عبد العال فقيه قانوني ولا ينحاز إلا لمصلحة المواطن.





وأضاف «أبو شقة» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لديه حنكة سياسية ويدير الجلسات بشكل جيد، متابعا: «أقولها بكل أمانة وتجرد أن الديمقراطية وسيادة القانون أفضل حماية للوطن واستقراره».





وأوضح رئيس حزب الوفد، أن دستور 2014 ينص على حضور ثلثي أعضاء المجلس رغم أن معظم دساتير العالم تنص على أغلبية النواب الحاضرين.



