رئيس قسم السموم الإكلينيكية تحذر من تناول الأطفال لـ«عسل النحل» ..فيديو

حذرت الدكتورة دينا شكري، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب قصر العيني، من تناول الأطفال لعسل النحل الطبيعي، خاصة الأطفال تحت سن سنة واحدة.





وقالت "دينا"، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن عسل النحل يحتوي على حويصلات ميكروبية تنتج بعض السموم التي لا يتمكن الأطفال في هذا السن من تكسيرها والتغلب عليها.





وأضافت أن عسل النحل يحتوي على فوائد عديدة جدًا، والكبار لديهم القدرة على تكسير الحويصلات البكتيرية السامة الموجودة فيه ويستفيدون منه، على عكس الأطفال تحت سن سنة واحدة، فقد يكون ضارا على صحتهم.