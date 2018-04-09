محل يبيع سندوتشات فسيخ ورنجة فى شم النسيم





وقد يحرم بعض العاملين والموظفين من الاحتفال بهذه المناسبة وتناول الفسيخ والرنجة، ومن التقاليع التي اتبعها احد المحلات في مصر بيع سندوتشات فسيخ ورنجة بالفينو بدلا من اكلات التيك أواي.



واتبع المطعم بعض التقاليع الأخرى كتقديم سلطات البطل والطحينة مع السندوتشات ، كما أشار المطعم إلى أنه يقدم وجبات للفسيخ والرنجة في شم النسيم بدلا من وجبات الدجاج واللحم.







يلجأ المصريون الى العديد من التقاليع في المناسبات المختلفة، والمعروف عن شم النسيم تناول الفسيخ والرنجة والذي يعتبر احد الطقوس عند المصريين في شم النسيم.