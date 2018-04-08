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رياضة

مدرب سموحة: ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر ..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:03 م
ميمي عبد الرازق المدير
ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة
حسن العمدة
عبر ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة عن رضاه بتعادل فريقه مع الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب في الجولة الـ31 للدوري.

وقال عبد الرازق ، خلال لقائه في برنامج المقصورة المذاع علي قناة "دي إم سي"، إننا قدمنا مباراة تكتيكية أمام الأهلي واستطعنا تضييق المساحات علي الأحمر بشكل جيد وأوقفنا خطورة لاعبيه تماما، واللاعبين نفذوا التعليمات بشكل جيد، وضغطنا علي الفريق في منتصف الملعب وأحبطنا كل الفرص وخطفنا نقطة التعادل.

وأضاف أن فرج عامر يوفر للفريق كافة عوامل النجاح ودائما يقدم الدعم والمساندة لسموحة.

وأكمل أن ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر ويمتلك امكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للأهلي حال عودته، ولكن الأهلي قوته في عبد الله السعيد.

واختتم ميمي عبد الرازق ، تصريحاته: "ابذل مجهود كبير في التدريبات مع الفريق ولكن هناك بعض المحللين يقللون من مجهوداتي مع الفريق وغير مقتنعين بإمكانياتي الفنية والتدريبية".

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