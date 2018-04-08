مدرب سموحة: ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر ..فيديو

عبر ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة عن رضاه بتعادل فريقه مع الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب في الجولة الـ31 للدوري.





وقال عبد الرازق ، خلال لقائه في برنامج المقصورة المذاع علي قناة "دي إم سي"، إننا قدمنا مباراة تكتيكية أمام الأهلي واستطعنا تضييق المساحات علي الأحمر بشكل جيد وأوقفنا خطورة لاعبيه تماما، واللاعبين نفذوا التعليمات بشكل جيد، وضغطنا علي الفريق في منتصف الملعب وأحبطنا كل الفرص وخطفنا نقطة التعادل.





وأضاف أن فرج عامر يوفر للفريق كافة عوامل النجاح ودائما يقدم الدعم والمساندة لسموحة.





وأكمل أن ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر ويمتلك امكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للأهلي حال عودته، ولكن الأهلي قوته في عبد الله السعيد.



