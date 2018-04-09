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فن

شريف البندارى يتسلم جائزة أفضل فيلم من "نقاد السينما المصريين"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
تسلم مساء أمس الأحد، المخرج شريف البنداري جائزة أحسن فيلم مصري في سنة ٢٠١٧ باختيار جمعية نقاد السينما المصريين عن فيلمه "علي معزة وابراهيم".

تسليم الشهادة جاء عقب عرض فيلم "المربع" للمخرج مارتن أوستلوند والفائز بجائزة أحسن فيلم أجنبي عرض في مصر خلال العام، وهو الحاصل على سعفة مهرجان كان السينمائى فى دورته الأخيرة.

"على معزة وإبراهيم" يحكى عن قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، وينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.

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