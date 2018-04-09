ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
فريدة على - أمينة الدسوقي
نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية زيارات لكنائس قطاع غرب والعامرية العجمي الدخيلة ، ودائرة الرمل، وكنائس منطقة محرم بك وراغب للتهنئة بعيد القيامة المجيد،

وضم وفد الزيارة بالعامرية وقطاع غرب بتواجد خالد العزومي والدكتور عزمي جودة والدكتورة نورهان فاروق وهاني نافع ومجموعة كبيرة من قيادات وأعضاء الحزب بالإسكندرية.

ونقل الوفد تهنئة الحزب لكنائس دائرة الرمل وفد يضم هيثم نصار، و إيمان يسري، و عزه جاد وآخرين، كما زار كنائس منطقة محرم بك وراغب وفد يضم محمود عصام، و منال السيد وأميره قاسم.
وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور
وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور
وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور
وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور
وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور

ترشيحاتنا

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو

الزمالك نكد على جماهيره فى شم النسيم.. إيهاب جلال يتراجع عن الاستقالة بعد خسارة المقاصة.. ونجم الأهلي: الأبيض كبير عليك

«27 كلمة» أمر رسول الله بالدعاء بها في الصباح والمساء وعند النوم

مرتضي منصور عن هزيمة الزمالك : «إحنا بقينا حصالة»

عمرو أديب: الفسيخ سبب هزيمة الزمالك من المقاصة.. وهنهبط للدرجة الثانية.. فيديو

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

مرتضى منصور: ليس لدي صلاحيات لمحاسبة إيهاب جلال واللاعبين

الأهلي يفشل في الوصول إلى رقم الزمالك القياسي في التسجيل المتتالي

القبض على 29 من قادة تنظيم جماعة الإخوان بالمنيا

شركة مصرية ستقوم بحفر "قناة سلوى" السعودية

السلطات التركية تشمع منازل المعارضين وتلقيهم في الشارع

رئيس قسم السموم الإكلينيكية تحذر من تناول الأطفال لـ«عسل النحل» ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟