وفود المصريين الأحرار تهنئ كنائس الإسكندرية بعيد القيامة.. صور

نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية زيارات لكنائس قطاع غرب والعامرية العجمي الدخيلة ، ودائرة الرمل، وكنائس منطقة محرم بك وراغب للتهنئة بعيد القيامة المجيد،



وضم وفد الزيارة بالعامرية وقطاع غرب بتواجد خالد العزومي والدكتور عزمي جودة والدكتورة نورهان فاروق وهاني نافع ومجموعة كبيرة من قيادات وأعضاء الحزب بالإسكندرية.



ونقل الوفد تهنئة الحزب لكنائس دائرة الرمل وفد يضم هيثم نصار، و إيمان يسري، و عزه جاد وآخرين، كما زار كنائس منطقة محرم بك وراغب وفد يضم محمود عصام، و منال السيد وأميره قاسم.