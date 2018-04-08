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رياضة

شاهد.. أحمد عادل عبد المنعم يبكي على الهواء ويطلب العودة للنادي الأهلي

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:34 م
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
دخل أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق الأول لنادي مصر المقاصة في نوبة من البكاء الشديد لابتعاده عن فريق النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وقال عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج ستاد مصر المذاع عبر فضائية أون سبورت إنه ابتعد عن النادي الأهلي ليتمكن من العودة إليه من الجديد في الفترة المقبلة.

وأكمل حارس مرمي نادي مصر المقاصة أنه تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية متمنيا العودة إلي الفريق في أقرب وقت لأنه هو الهدف الرئيسي في حياته الكروية.

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