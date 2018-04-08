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محافظات

مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:46 م
المناطق التي يعتادها
المناطق التي يعتادها المواطنون في شم النسيم بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
يعتاد المواطنون في الوادي الجديد، على زيارة العديد من المناطق في شم النسيم منها: المنتجعات البيئية ,مقابر البجوات, متحف آثار الوادي الجديد , صخرة الجمل الرابض, الآبار الكبريتية الساخنة, وقرية القصر الإسلامية.

المنتجعات البيئية بمركز الداخلة حيث تتسم تلك المناطق بالهدوء والاستجمام بعيدًا عن الضوضاء والصخب حيث تحاكي تلك المنتجعات البيئة الواحاتية وهى منشآت صديقة للبيئة مشيدة من الخشب والطوب اللبن ويوجد منها منتجع الطرفة لودج وديزرت لودج وأيضا منتجع البدوية والدهوس.

مقابر البجوات:
تقع مقابر البجوات في مدينة الخارجة خلف معبد هيبس ويرجع اسمها إلى طرازها المعمارى على شكل القبوات، ويرجع تاريخها من القرن الثاني حتى القرن السابع الميلادي وتضم 263 مقبرة على شكل كنائس صغيرة بنيت بطراز القباب وتتوسطها أطلال كنيسة تعتبر من أقدم الكنائس القبطية في مصر، وأهم هذه المقابر مقبرة ( الخروج ) التي تحكى رسومها قصة خروج بنى إسرائيل من مصر يتبعهم فرعون بجنوده ، وتليها مقبرة ( السلام ) وفيه صور ليعقوب والسيدة العذراء والقديسين بولا وتكلا ، وتوجد على المقابر الأخرى نقوش ملونة وكتابات قبطية تحكى قصصا لتاريخ المسيحية في مصر.

صخرة الجمل الرابض :
تقع صخرة الجمل الرابض في مركز بلاط جنوب قرية تنيدة ، وتعد من أشهر الصخور بالوادى الجديد وأطلق عليها هذا الاسم نظرا لأنها صخرة كبيرة الحجم تتوسط إحدى المناطق الصحراوية على شكل جمل، ودائما ما تكون من أولى اهتمامات منظمى الرحلات السفارى وخاصة في موسم شم النسيم.

متحف آثار الوادى الجديد:
يقع متحف آثار الوادى الجديد بمدينة الخارجة وهو عبارة عن ثلاثة طوابق الأول بالدور الأرضي يليه طابقان آخران حيث يتضمن المتحف الآثار التي ترجع إلى العصر اليوناني والروماني ومجموعة من تماثيل أبو الهول بأشكالها المختلفة والعصر الفرعوني والعصور التي مرت على مصر ورمزا لكل عصر وذلك حسب الترتيب الزمني لها.

الآبار الكبريتية الساخنة:
تقع آبار موط الكبريتية الساخنة آبار موط الساخنة شمال غرب مدينة موط بالداخلة وهى مجموعة آبار ذات تدفق ذاتى، وتتميز الآبار بمياهها الساخنة التي تبلغ درجة حرارتها 43 مئوية، وطبقا للتحليلات المعملية التي أجرتها الشئون الصحية بالمحافظة فإن مياه هذه الآبار تحتوي على العديد من العناصر المعدنية المفيدة علاجيًا في حالات الروماتيزم.

قرية القصر الإسلامية:
تقع قرية القصر الإسلامية على بعد 32 كم شمال مدينة موط العاصمة الإدارية لمركز الداخلة وسميت بهذا الاسم لوجود بقايا قصر روماني قديم تحت أطلال هذه القرية، واستغلت بعض أحجار هذا القصر في بناء واجهات المنازل القديمة، ويرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، وامتد العمران بها حتى العصر العثماني، وللقرية تخطيط هندسي رائع حيث تم تقسيمها إلى دروب وأحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير، كما أنها لها عشر بوابات تغلق على عشر حارات ليلًا خوفًا من غارات القبائل المعادية وتمتلك قرية القصر الإسلامية جميع مقومات البيئة من حيث الجمال والهدوء والنقاء، وكانت تلك القرية تستقبل القبائل الإسلامية عام 50 هجرية بعد الفتح الإسلامي لمصر.
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور
مناطق يعتاد المواطنون زيارتها في شم النسيم بالوادي الجديد.. صور

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