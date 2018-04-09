شاهد.. مالك "لويس فيتون" أغنى رجل في أوروبا

أصبح "برنار أرنو" صاحب علامة "لويس فيتون" الفاخرة، الذى تقدر ثروته بـ 70.7 مليار دولار أغنى رجل فى قارة أوروبا، ليتفوق على مؤسس ورئيس شركة "Inditex" السابق الإسبانى "أمانسيو أورتيجا".



وبحسب وكالة "بلومبرج"، احتل "أرنو" المركز الرابع فى قائمة أغنى أغنياء العالم، بعد كلًا من"مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، ورجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت".



يذكر أن شركة "Louis Vuitton" تأسست فى عام 1854، تقدم السلع الفاخرة والحقائب وملابس الموضة والإكسسوارا، والتى يتهافت الملايين على اقتناء واحدة من منتجاتها.