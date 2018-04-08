ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مهاجم الزمالك السابق : ميدو سبب انهيار الفريق الأبيض .. «روح منك لله»

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:36 م
صدى البلد
خالد طلعت
شن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق واتهمه بأنه السبب فيما وصل إليه الفريق الأبيض.

وكتب جعفر عبر حسابه على فيسبوك "منك لله والله انت السبب في دا كله وانت اللي وصلت النادي للدرجة دي باستبعادك للعيبة الكبيرة كلها.ز مفيش نادي في العالم إلا وفيه على الأقل من ٥ أو ٨ لاعيبة كبيرة وخبرات حتي لو مش هيلعبوا بس عارفين يعني إيه تيشرت الزمالك، بس للأسف كان بيطلع يتباهي في كل مكان أنه مشى اللعيبة الكبيرة، وهو اللي أنقذ النادي للأسف أنت بهدلت النادي حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف "للتوضيح بس الكلام دا بعيد عن الإدارة كلها دا مدربين اللي عملت كدا".

يذكر أن ميدو كان سبب رحيل اللاعبين الكبار من الزمالك وأبرزهم عبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله ونور السيد وأحمد جعفر.

ترشيحاتنا

دراسة صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

أحمد كريمة: شم النسيم عيد مصري قديم ذكر في القرآن.. فيديو

مذيعة تحمل كفنها على الهواء بعد تهديدها بالقتل.. فيديو

مفاجأة.. عبد الله السعيد يصل فنلندا لإنهاء إعارته لمدة شهرين

المقاصة يهزم الزمالك بهدف قاتل ويعمق جراحه.. فيديو وصور

أول نتائج هزيمة القلعة البيضاء.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

تعرف على «3 طرق» للتعامل مع أوراق المصحف الممزق.. فيديو

متحدث مجلس الوزراء يعلق على التعديل الوزاري المرتقب.. فيديو

أول شحنة سيارات كهربائية تصل مصر يونيو المقبل .. فيديو

فاروق جعفر يفتح النار على إيهاب جلال .. «الزمالك نادى كبير مش مركز شباب».. فيديو

رئيس قسم السموم الإكلينيكية تحذر من تناول الأطفال لـ«عسل النحل» ..فيديو

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فيديو

حسن كامي باكيًا: زوجتي كانت أمي وابنتي وصديقتي.. فيديو
أحمد كريمة: شم النسيم عيد مصري قديم ذكر في القرآن.. فيديو
فاروق جعفر يفتح النار على إيهاب جلال .. «الزمالك نادى كبير مش مركز شباب».. فيديو
رئيس قسم السموم الإكلينيكية تحذر من تناول الأطفال لـ«عسل النحل» ..فيديو
عمرو أديب: وصول أول شحنة من الغاز المصري المسال إلى إنجلترا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟