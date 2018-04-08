مهاجم الزمالك السابق : ميدو سبب انهيار الفريق الأبيض .. «روح منك لله»

شن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق واتهمه بأنه السبب فيما وصل إليه الفريق الأبيض.



وكتب جعفر عبر حسابه على فيسبوك "منك لله والله انت السبب في دا كله وانت اللي وصلت النادي للدرجة دي باستبعادك للعيبة الكبيرة كلها.ز مفيش نادي في العالم إلا وفيه على الأقل من ٥ أو ٨ لاعيبة كبيرة وخبرات حتي لو مش هيلعبوا بس عارفين يعني إيه تيشرت الزمالك، بس للأسف كان بيطلع يتباهي في كل مكان أنه مشى اللعيبة الكبيرة، وهو اللي أنقذ النادي للأسف أنت بهدلت النادي حسبي الله ونعم الوكيل".



وأضاف "للتوضيح بس الكلام دا بعيد عن الإدارة كلها دا مدربين اللي عملت كدا".



يذكر أن ميدو كان سبب رحيل اللاعبين الكبار من الزمالك وأبرزهم عبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله ونور السيد وأحمد جعفر.